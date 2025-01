Saldi invernali 2025: quando iniziano, date e regole

Tutto pronto per i saldi invernali 2025: vediamo la data di inizio regione per regione e i consigli per non ricevere fregature.

Dopo Capodanno, come vuole la tradizione, in tutta Italia iniziano i saldi invernali. Nel 2025, ad aprire le danze è la Valle d’Aosta, seguita nei giorni successive dalle altre regioni del Belpaese. Vediamo le date regionali e le regole che i negozianti sono tenuti a rispettare.

Saldi invernali 2025: quando iniziano regione per regione

Ci siamo, gli appassionati di shopping possono finalmente dare libero sfogo alla loro ossessione: iniziano i saldi invernali 2025. Gli sconti non iniziano lo stesso giorno in tutta Italia. Quest’anno si parte dalla Valle d’Aosta, che dà il via alla svendita promozionale il 2 gennaio, con la chiusura fissata per il 31 marzo. In alcune zone d’Italia la durata dei saldi è di tre mesi circa, mentre in altre durano appena 60 giorni. Di seguito, tutte le date:

Abruzzo: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Basilicata: dal 4 gennaio all’1 marzo 2025, con divieto di fare vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Calabria: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Campania: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Emilia Romagna: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Friuli Venezia Giulia: dal 4 gennaio al 31 marzo 2025 con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno;

Lazio: dal 4 gennaio 2025, per 6 settimane, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Liguria: dal 4 gennaio al 17 febbraio 2025, per 45 giorni, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Lombardia: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Marche: dal 4 gennaio al primo marzo 2025, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Molise: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima e 30 dopo dell’inizio dei saldi;

Piemonte: dal 4 gennaio 2025, per 8 settimane, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio saldi;

Puglia: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Sardegna: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 40 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Sicilia: dal 4 gennaio al 15 febbraio 2025, con possibilità di effettuare vendite promozionali in ogni periodo dell’anno;

Toscana: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Umbria: dal 4 gennaio 2025, per 60 giorni, con possibilità di effettuare vendite promozionali in ogni periodo dell’anno;

Valle d’Aosta: dal 2 gennaio al 31 marzo 2025, con divieto vendite promozionali 15 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Veneto: dal 4 gennaio al 28 febbraio 2025, con divieto vendite promozionali 30 giorni prima dell’inizio dei saldi;

Trento e provincia: dal 4 gennaio al 4 marzo 2025, per 60 giorni, i commercianti scelgono liberamente i periodi in cui effettuare i saldi.

Le regole dei saldi invernali 2025

Durante i saldi invernali 2025, così come durante le altre svendite promozionali, i negozianti sono obbligati a rispettare alcune regole. Queste ultime sono volte alla tutela del consumatore e, pur essendo d’obbligo, non sempre vengono osservate. I clienti, è bene sottolinearlo, sono chiamati a segnalare alle forze dell’ordine eventuali irregolarità. Nello specifico, come evidenziato dalla Federazione Moda Italia-Confcommercio, i negozi sono tenuti a:

accettare pagamenti con carte di credito;

indicare su ogni articolo il prezzo originario, lo sconto applicato e il prezzo finale;

cambiare gli articoli danneggiati o non conformi (in tutti gli altri casi, il cambio è a discrezione del negoziante) oppure riparare lo stesso;

mettere in vendita prodotti di carattere stagionale o di moda.

La prova dei capi, invece, non è obbligatoria, ma a discrezione del negoziante.