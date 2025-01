I cantanti che hanno fatturato di più nel 2024, sia in Italia che nel mondo

Chi sono i cantanti che hanno fatturato di più nel 2024? Ecco la top 5 degli artisti italiani e la top 10 a livello mondiale.

Il 2024 è stato un anno musicalmente molto ricco, sia in Italia che nel resto del mondo. Vediamo chi sono i cantanti che hanno fatturato di più negli ultimi 365 giorni, sia nel Belpaese che a livello mondiale. Vi anticipiamo che la top 5 nostrana è piuttosto sorprendente.

I cantanti che hanno fatturato di più in Italia nel 2024

La fine dell’anno, come vuole la tradizione, è il periodo dedicato ai bilanci. Per quanto riguarda la musica, sono diversi i cantanti che possono dirsi più che soddisfatti dei guadagni. In Italia, i cinque artisti che hanno fatturato di più nel 2024 vantano una cifra complessiva che supera 21 milioni di euro. Una somma che mette i brividi.

Al primo posto della top 5 italiana troviamo Ultimo, che insieme ai soci Valerio e Lorenzo, suoi fratelli che detengono ognuno il 5% della Ultimo Entertainment, festeggia ricavi per 8.3 milioni di euro. Stando a quanto si legge su Open, la società è “in crescita del 20.44% rispetto all’anno precedente e un utile di 2,18 milioni di euro in crescita addirittura del 255.54% rispetto all’anno prima. In cassa ci sono disponibilità liquide per 11.4 milioni di euro“.

Le altre quattro posizioni della classifica dei cantanti che hanno fatturato di più nel 2024 sono occupate da artisti che possono dirsi altrettanto soddisfatti. Di seguito, la top five completa di guadagni:

Ultimo – 8.3 milioni di euro Fedez – 4.9 milioni di euro Sfera Ebbasta – 3.6 milioni di euro Max Pezzali – 3.4 milioni di euro Elodie – 1.1 milioni di euro.

I cantanti che hanno fatturato di più al mondo nel 2024

Se in Italia la classifica è guidata da Ultimo che vanta 8.3 milioni di euro di ricavi, allargando l’indagine al resto del mondo troviamo un vero e proprio fenomeno: Taylor Swift. La cantante, che negli ultimi 21 mesi si è esibita in 149 date in tutto il globo, ha incassato più di un miliardo di dollari. La tournée, iniziata nel 2023, le ha concesso di guadagnare un totale di 2.077.618.725 miliardi di dollari. Di seguito, la top 10 stilata da Forbes: