Ci sono trucchi per vincere il Fantasanremo 2024? Ecco tutto quello che c’è da sapere su un gioco che sta diventano più famoso del Festival.

Il Festiva di Sanremo 2024 si avvicina e, come accade da qualche anno, si inizia a parlare di Fantasanremo. Se anche voi siete appassionati di questo gioco, che detto con onestà rende ancora più avvincente la kermesse musicale, sappiate che ci sono dei trucchi per vincere: vediamo quali sono.

Fantasanremo 2024: quali sono i trucchi per vincere?

Così come c’è fermento per il Festival di Sanremo 2024, allo stesso modo c’è grande agitazione per il Fantasanremo. Il gioco, che si ispira al Fantacalcio, ha preso piede da qualche anno e, edizione dopo edizione, sta riscuotendo sempre maggiore successo. Come avvenuto gli anni passati, anche per questa stagione si inizia la prima serata della kermesse musicale e si termina quando viene eletto il vincitore.

Quanti partecipano al Fantasanremo hanno 100 baudi a disposizione per comporre la propria squadra, scegliendo massimo 5 artisti tra quelli in gara al Festival. Ogni team può partecipare ad una lega, per un massimo di 25 leghe, e deve avere un capitano che può far aumentare o diminuire i punti.

Ma quali sono i trucchi per vincere il Fantasanremo 2024? Innanzitutto, dovete comporre squadre miste. Non scegliete solo cantanti giovani o già navigati, perché è controproducente. Non è detto, infatti, che un novellino del Festival vi faccia guadagnare punti, così come non si può dire la stessa cosa di un veterano. Un team misto, quindi, è il primo trucco per trionfare.

Fantasanremo 2024: diversificare è il trucco più importante

Il trucco più importante per vincere il Fantasanremo 2024 è diversificare. Prima di comporre la vostra squadra, studiate la lista dei cantanti in gara e scegliete quelli che, secondo voi, potrebbero accettare le regole del gioco. Inoltre, non dimenticate di inserire nel team un artista che potrebbe vincere la kermesse, visto che anche questo può far crescere il punteggio.

E’ importante anche dare uno sguardo ai pronostici, nonché alle esibizioni passate, sia a Sanremo che fuori, dei cantanti. Scartate gli artisti che non accetterebbero mai le regole del gioco e optate soprattutto per quelli che, se veterani, non sono nuovi a colpi di testa. Ovviamente, non perdete di vista la regola del diversificare.