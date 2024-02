Che siano di coppia, utili o inutili, sono parte integrante della nostra vita: ecco le migliori frasi sui sacrifici.

Tutti facciamo sacrifici. Sembra una frase fatta, ma è forse la più semplice delle verità. La vita di ogni essere umano è basata sulle sue scelte, e spesso prendere una decisione equivale a compiere un sacrificio, grande o piccolo che sia. Può accadere nella vita di coppia, sul posto di lavoro, in famiglia o con gli amici, ma è inevitabile che spesso ci capiti di dover affrontare delle rinunce. Anche per questo di frasi sui sacrifici ne esistono moltissime e tutte in grado di far comprendere quanto siano importanti e inevitabili.

Certo, ci sono sacrifici e sacrifici. Alcuni sono volontari, per quanto dolorosi, come la rinuncia di un genitore a inseguire i propri sogni per il bene della propria famiglia o dei propri figli. Altre volte sono sacrifici in un certo senso necessario, come la scelta di lasciare il proprio partner o cambiare città per inseguire nuove importanti prospettive di carriera. Di qualunque tipo siano questi sacrifici, è però fondamentale comprendere quanto possano essere significativi all’interno delle nostre esistenze per poterli apprezzare ancora di più quando vengono fatti da chi amiamo per il nostro bene.

Frasi sui sacrifici di coppia

Tra gli ambiti della nostra vita che maggiormente richiedono una certa predisposizione al sacrificio, quello della vita di coppia è forse il più evidente. Annullarsi completamente per amore è sbagliato, ma quante volte ci troviamo a dover rinunciare a qualcosa per il bene della persona che amiamo o della nostra stessa coppia?

coppia uomo donna

Per potersi costruire un futuro insieme è utile se non indispensabile talvolta compiere una rinuncia. E anche se a volte può sembrare sbagliato e anche molto doloroso, spesso basta un sacrificio all’apparenza grande per restituire la possibilità di vivere una vita di coppia serena e felice per lungo tempo. Ecco alcune frasi sui sacrifici di coppia che potrebbero diventare spunti di riflessione:

– Il valore di un sentimento è la somma dei sacrifici che si è disposti a fare per esso. (John Galsworthy)

– Se cominciate a sacrificare voi stessi per coloro che amate, finirete per odiare coloro ai quali avete sacrificato voi stessi. (George Bernard Shaw)

– C’è chi non esita a sacrificare un amore vero a un’ambizione sbagliata. (Alessandro Morandotti)

– Ogni amicizia, e ogni amore, è fatta di sacrifici nascosti, gesti che l’altro non conosce subito, e che a volte non conoscerà mai direttamente. (Jonah Lynch)

– Invece di pensare con terrore ai sacrifici che ci attendono, perché non li consideriamo un’occasione per liberarci dei falsi bisogni? (Fritz Schumacher)

– Le gioie lasciano degli appetiti, i sacrifici dei conforti. (Anne Barratin)

– La generosità è sempre sacrificio di sé, ne è l’essenza. (Henry de Montherlant)

– Noi siamo capaci di fare molti sacrifici nelle cose grandi, ma raramente siamo capaci di sacrificare le piccole. (Goethe)

Altre frasi sui sacrifici

Non esistono solo sacrifici di coppia. Ci sono quelli di un padre o di una madre, dei genitori per i figli, degli sportivi per poter raggiungere i propri traguardi, quelli per lo studio e quelli lavorativi. Alcuni sono inutili, simili per certi versi ai sogni infranti che spesso vengono celebrati dagli scrittori. Ma solo all’apparenza. La vita è costellata di tanti sacrifici, alcuni molto piccoli, altri meno, ma tutti celebrati e raccontati attraverso alcune frasi che riescono a coglierne appieno il significato. Ecco un elenco delle più belle in assoluto:

– Un sacrificio compiuto per esigenza di onestà è la più alta gioia dello spirito. (Lev Tolstoj)

– A volte, quando sacrifichi qualcosa di prezioso, non stai davvero perdendolo. Stai solo passandolo a qualcun altro. (Mitch Albom)

– Se un sacrificio è per voi una tristezza, non una gioia, non fatelo, non ne siete degni. (Romain Rolland)

– Se abbiamo avuto successo senza sacrificarci, è perché qualcuno si è sacrificato per noi. (Denis Waitley)

– Sudore più sacrificio equivalgono a successo. (Charlie Finley)

– Ci sono principi che non ammettono compromessi e per la cui pratica occorre essere pronti a sacrificare anche la vita. (Mohandas Gandhi)

– Un grande successo di solito nasce da un grande sacrificio, e non è mai frutto di egoismo. (Napoleon Hill)

– Puoi ottenere molto nella vita, se sei pronto a sacrificare molto per ottenerlo. (Bruce Lee)

– Ogni volta che il mondo vede una persona di successo, nota solo la gloria pubblica, e mai i sacrifici fatti in privato per raggiungerla. (Vaibhav Shah)

– Diffidate di coloro che predicano l’idea del sacrificio. Ciò che in realtà vogliono è che qualcuno si sacrifichi per loro. (Joan Fuster)

– Il sacrificio è la sola vera perversione umana. (Elsa Morante)