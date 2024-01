Le migliori frasi sui sogni infranti o impossibili da realizzare, per qualunque motivo: ecco le più belle e famose.

Durante la nostra vita, un percorso fatto di intrecci intricati, speranze e ambizioni spesso irrealizzate, riuscire a raggiungere tutti i traguardi che ci si è prefissati, riuscire a realizzare tutti i propri desideri, è impossibile, o quasi. Non a caso, sono tante le frasi sui sogni infranti, le riflessioni di autori più o meno famosi su tutti quei desideri che sono rimasti tali, quelle ambizioni che, per un motivo o un altro, non hanno potuto trovare soddisfazione.

L’esperienza umana è fatta anche di questo genere di delusioni, utili per farci confrontare con la cruda verità, per farci affrontare un aspetto brutalmente reale della nostra esistenza. Ma è spesso proprio per i nostri sogni infranti che riusciamo a diventare ciò che siamo, perché da un momento difficile può sempre nascere qualcosa di estremamente bello e prezioso.

Frasi sui sogni infranti: le migliori per riflettere

Accettare la caducità dei nostri sogni, l’impossibilità di realizzare ogni nostra ambizione, è necessario per vivere una vita ricca di soddisfazioni. Comprendere che non si può avere tutto è il primo passo per evitare una serie di delusioni che non dipendono unicamente da noi, ma che possono nascere dai mille altri fattori e ostacoli che incontriamo nel corso della nostra esistenza.

piangere di gioia

Chi immagina che la vita sia una tela e che noi siamo gli artisti dei nostri sogni si scontra dolorosamente con una realtà completamente diversa. Non sempre ciò che dipingiamo è infatti ciò che avremmo voluto davvero dipingere. Anche dalla più grande delle delusioni, dal dolore per un sogno che si allontana forse per sempre, c’è molto da imparare. Ed è per questo che le frasi sui sogni infranti possono diventare un mantra da ripetersi nei momenti più difficili per ottenere conforto e riuscire a vedere un raggio di sole dietro alle nubi più scure. Ecco alcune delle migliori:

– Piango per ciò che non c’è mai stato… per le mie speranze e i miei sogni infranti, per le mie aspettative finite nel nulla. (E. L. James)

– Si può dire di essere invecchiati solo quando i rimpianti superano i propri sogni. (Albert Einstein)

– Penso che una cosa sola renda irrealizzabile un sogno: la paura di fallire.

– La ragione mi aveva sempre parlato chiaro, ma il mio cuore perché si era ostinato ad aggrapparsi a sogni irrealizzabili? (Fiorenza Brunetti)

– L’infelicità è figlia del disincanto e il disincanto è conseguenza di sogni irrealizzati. (Luigi De Pascalis)

– Se solo fossi Dio tornerei indietro nel tempo a cancellare le rughe dai suoi occhi stanchi e a ricucire per tanti questi anni, questi inganni, questi nostri sogni infranti. (Gianluca Grignani)

Altre frasi famose sui sogni infranti

Qualcuno suggerisce che il modo migliore per realizzare i propri sogni sia svegliarsi. E in effetti, per quanto possa sembrare ironico, è proprio questo che la vita insegna. Solo noi possiamo cercare di fare in modo che si creino i presupposti per la realizzazione di tutti i nostri sogni, anche se non tutto alla fine dipende esclusivamente dalla nostra volontà.

Riflettere su questo, sulle difficoltà che la vita ci presenta ma anche sulle infinite possibilità che abbiamo davanti a noi è il primo passo per cercare di uscire fuori da un momento complicato e tornare a vedere la luce anche quando tutto attorno a noi sembra avvolto dall’oscurità. Se stai cercando altre frasi famose sui sogni infranti (e non semplicemente sui sogni che possono invece realizzarsi), ecco alcune che potrebbero fare al caso tuo:

– Che mai si può vedere, in un vecchio quadro, se non la faticosa contorsione dell’artista che si sforzò di infrangere le insuperabili barriere opposte al desiderio di esprimere interamente il suo sogno? (Filippo Tommaso Emilio Marinetti)

– Il lamento del cuore non è altro che il riverbero del rumore di un sogno infranto. (Alessandro Bruno)

– Un uomo diventa vecchio quando i suoi rimpianti prendono il posto dei suoi sogni. (John Barrymore)

– Non esistono sogni irrealizzabili, esiste solo la paura di non raggiungerli. (Francesco Cacciatore)

– I sogni irrealizzati m’inseguono. Ma non mi raggiungeranno più. (Roberto Gervaso)

– La mia vita è piena di promesse vuote e sogni infranti. (Eminem)