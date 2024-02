Qual è il significato di Cruel Summer di Taylor Swift? La canzone racconta di una storia d’amore estiva, turbolenta e passionale.

Tra gli ultimi successi di Taylor Swift, che tra l’altro le hanno consentito di vincere un Grammy per il miglior l’album dell’anno, c’è Cruel Summer. Una canzone che ha stregato i fan fin dal primo ascolto: vediamo il significato e il testo.

Cruel Summer di Taylor Swift: il significato della canzone

Uscita il 20 giugno 2023, la canzone Cruel Summer di Taylor Swift è contenuta all’interno dell’album Lover. Un brano che presenta le sonorità tipiche della cantautrice americana, con un testo che racconta una storia d’amore che nasce durante l’estate. E’ una relazione turbolenta, che mette la protagonista davanti ad una scelta importante.

“Killing me slow, out the window

I’m always waiting for you to be waiting below

Devils roll the dice, angels roll their eyes

What doesn’t kill me makes me want you more.

(Mi stai uccidendo lentamente, fuori dalla finestra

Aspetto sempre di vederti lì sotto

I diavoli lanciano il dado, gli angeli alzano gli occhi al cielo

Quello che non mi uccide fa sì che io ti voglia di più)“.

Un amore complicato, che vede la protagonista essere completamente e a tratti disperatamente innamorata di un uomo che, forse, neanche la merita.

“You say that we’ll just screw it up in these trying times

We’re not trying

So cut the headlights, summer’s a knife

I’m always waiting for you just to cut to the bone.

(Dici che rovineremo solo tutto, in questi periodi di prova

Non ci stiamo provando

Quindi taglia il meglio, l’estate è un coltello

Sto sempre aspettando che tu tagli l’osso)“.

Cruel Summer di Taylor Swift parla di una storia d’amore travolgente, che impone una scelta difficile alla protagonista: tradire la sua famiglia per dare una possibilità alla relazione. Ne vale davvero la pena? Soltanto il tempo darà una risposta. Secondo alcuni fan, la cantante ha scritto questa canzone pensando al flirt con l’attore britannico Tom Hiddleston, che durò proprio un’estate, mentre altri ritengono che sia dedicata ad un’altra fiamma, Joe Alwyn.

Ecco il video di Cruel Summer di Taylor Swift:

Cruel Summer: il testo della canzone

Fever dream high in the quiet of the night

You know that I caught it

Bad, bad boy…

