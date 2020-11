Facebook GetDigital è il percorso formativo dedicato alle basi del mondo digitale: genitori, insegnanti e ragazzi potranno ampliare le proprie conoscenze digitali.

Facebook ha lanciato anche in Italia GetDigital, il percorso formativo che punta a istruire i cittadini digitali. In un’epoca in cui il web accoglie sempre più persone, è infatti essenziale riuscire a padroneggiare tutti quegli strumenti introdotti dalle nuove tecnologie. Proprio per questo motivo, il social network ha lanciato in diversi paesi del mondo un’iniziativa che punta a formare giovani, genitori e insegnanti. Scopriamo di cosa si tratta e il calendario dei webinar.

GetDigital, le basi del mondo digitale con Facebook

Facebook, dopo aver presentato Dating, ha lanciato anche in Italia GetDigital, un progetto con cui saranno offerti approfondimenti, suggerimenti e risorse complete ai genitori, insegnanti e giovani. I partecipanti avranno quindi la possibilità di sviluppare le proprie competenze, in modo da diventare cittadini digitali responsabili e consapevoli.

I temi chiave di queste guide complete, risorse e un ciclo di workshop gratuiti sono:

– Le Basi del digitale;

– Il Benessere;

– Le Interazioni;

– L’Emancipazione;

– Le Opportunità del Digitale.

Questi percorsi formativi gratuiti sono stati sviluppati da Facebook insieme ad alcuni esperti internazionali. Tra i partner spicca l’Unesco e le Università di Harvard e Yale. Inoltre, gli esperti del settore hanno lavorato affinché questo progetto potesse offrire strumenti validi non solo per Facebook, ma per tutte le realtà digitali.

Il social network ha deciso di collaborare con la Fondazione Carolina per il lancio di GetDigital anche in Italia. Questa Fondazione è stata fondata dal padre di una ragazza che si è tolta la vita a soli 14 anni a causa del cyberbullismo. La Onlus punta a creare un futuro in cui la rete possa finalmente diventare un luogo totalmente sicuro per i più giovani.

Gli appuntamenti di GetDigital

Gli utenti interessati possono già studiare il materiale disponibile collegandosi al sito web ufficiale, diviso in categorie e con una navigazione semplificata. Facebook ha ideato diversi percorsi formativi dedicati alle competenze digitali.

Inoltre, tra il mese di novembre e di dicembre del 2020, saranno organizzati alcuni appuntamenti online. Questi webinar gratuiti, in cui saranno esaminati diversi temi (dal revenge porn alle challenge estreme), saranno disponibili nel sito web ufficiale durante i seguenti giorni:

– 12 novembre: La spianata dell’educatore;

– 19 novembre: Il kit del buon internauta;

– 26 novembre: La palude delle challenge;

– 3 dicembre: Il valico dei giochi online;

– 10 dicembre: Il ghiacciaio degli istinti;

– 17 dicembre: L’isola che non c’è.

