Fabiola Sciabbarrasi: l’ex di Pino Daniele ha un nuovo amore

Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di Pino Daniele, è stata sorpresa a scambiarsi baci appassionati con un ex concorrente del Grande Fratello.

Nel 2014, un anno prima della scomparsa di Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi e il compianto cantautore si erano separati dopo quasi 20 anni d’amore e tre figli avuti insieme. Il settimanale di Alfonso Signorini ha sorpreso l’ex moglie di Pino Daniele accanto al suo nuovo amore: si tratta di un ex volto noto del Grande Fratello 12, ovvero Luca Di Tolla.

Fabiola Sciabbarrasi e Luca Di Tolla: i baci appassionati

Dopo 5 anni dalla fine dell’amore per Pino Daniele, Fabiola Sciabbarrasi sembra finalmente aver ritrovato l’amore. L’ex moglie del cantautore – che a lui è sempre rimasta legata da profondo affetto – è stata sorpresa da Chi mente si scambiava baci ed effusioni con Luca Di Tolla, vecchia conoscenza dei telespettatori del Grande Fratello.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/fabiolasciabbarrasi/

Il nuovo amore sarebbe piombato nella vita di Fabiola dopo il terribile periodo seguito alla scomparsa del cantautore: i due sono sempre stati molto legati, e insieme hanno avuto i tre figli più piccoli del cantautore (Sara, Sofia e Francesco). Alla storia con Pino Daniele Fabiola Sciabbarrasi ha dedicato anche il libro Resta l’amore intorno – La mia vita con Pino.

Che fine ha fatto Luca Di Tolla

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 12, Luca Di Tolla si è progressivamente allontanato dal mondo dello spettacolo e oggi si occuperebbe di esercitare la propria professione, ovvero quella di nutrizionista specializzato nell’integrazione sportiva.

Ancora non si conoscono indiscrezioni su come possa aver conosciuto Fabiola, che per oltre 20 anni è stata al fianco di Pino Daniele. La donna e il cantante avevano deciso di separarsi consensualmente poco tempo prima della scomparsa del cantautore, avvenuta il 4 gennaio 2015 per un infarto. In questi anni in molti hanno ricordato il cantante con parole d’affetto e ricordi in suo onore. La figlia Sara, amica di Aurora Ramazzotti, ha più volte dedicato messaggi commoventi a suo padre attraverso i social.

