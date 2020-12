Fabio Volo ha avuto da ridire sull’ultimo gesto di beneficenza organizzato da Fedez e a seguire da lui raccontato attraverso i social.

Durante l’emergenza Coronavirus Fedez si è impegnato in numerosi progetti benefici insieme a sua moglie, Chiara Ferragni, e di recente i due hanno ricevuto l’Ambrogino d’Oro proprio per l’impegno dimostrato a favore del sociale. Di recente il rapper ha poi deciso di raccontare attraverso i social il gesto di generosità fatto nei confronti di 5 estranei (scelti dalla sua community su Twitch) a cui avrebbe donato 5 mila euro (per una valore di 1000 euro a testa). Alla trasmissione Il Volo del Mattino Fabio Volo ha criticato il gesto del rapper affermando che bisognerebbe fare beneficenza senza sbandierarlo ai quattro venti:

“Sapete ieri ho fatto la spesa, c’è sempre lo stesso ragazzo al quale lascio qualcosina a un certo una signora dice “Fabio Volo non fai una storia mentre dai i soldi”, questi argomenti mi fanno andare fuori di testa la beneficenza non era un qualcosa che si faceva in silenzio!”, ha affermato Volo.

Fabio Volo Fedez

Fabio Volo: la critica a Fedez

In tanti hanno lodato il gesto di solidarietà fatto da Fedez che, nei giorni scorsi, si è recato per le vie di Milano consegnando 5mila euro a 5 perfetti sconosciuti (si sarebbe trattato di un artista di strada, un volontario della croce rossa, un senza tetto, un rider e un cameriere) estratti a sorte dal suo gruppo Twitch.

A quanto pare il fatto che il rapper abbia raccontato “l’impresa” attraverso i suoi canali social – come del resto è solito fare con molti aspetti della sua vita – non sarebbe andato giù a Fabio Volo. In diretta radiofonica lo scrittore ha velatamente accusato il rapper di aver “esibito” il suo gesto di generosità: “Aspettate un attimo prima di riprendere la messa in onda, vado giù ad aiutare una vecchietta che attraversa la strada, poi faccio una stories, un post e divento buono per tutti ma con i soldi degli altri”, ha dichiarato sarcastico.

La critica di Selvaggia Lucarelli

A Fabio Volo si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli, che invece ha dedicato alla vicenda un Tweet in cui ha scritto: “Fino a un certo punto è stato bello, adesso questa spettacolarizzazione della beneficenza comincia ad essere un po’ disturbante.” Fedez replicherà?