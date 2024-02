Amore a gonfie vele tra Elodie e Iannone. Sui social spunta un messaggio dolcissimo della cantante ma anche un commento… di Belen Rodriguez.

Sono una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo e dello sport. Ancora di più dopo un curioso scambio di battute sui social. Parliamo di Elodie e Iannone, protagonisti di una condivisione davvero molto dolce su Instagram alla quale ha voluto partecipare, a modo suo, anche Belen Rodriguez, ex del centauro.

Elodie, i complimenti a Iannone

Elodie

Nelle scorse ore, Iannone è tornato protagonista sulle due ruote, in una gara di Superbike, dopo la squalifica che aveva subito. Per lui anche un podio che sa di rinascita e che ha portato la sua dolce metà, Elodie, ha mandargli un dolcissimo messaggio su Instagram.

“Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie all’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio buono, bello e matto come un cavallo. C** se ti amo!”.

A queste parole, ha voluto partecipare, in modo molto curioso, anche la ex del centauro, Belen Rodriguez…

Il commento di Belen

Scorrendo, infatti, i messaggio ricevuti al post della cantante per il motociclista, ecco apparire tra le risposte, pure il commento della bella Belen.

L’argentina, tornata single dopo la storia con Elio, ha fatto i complimenti a Iannone: “Quanto sono felice! La determinazione il cuore buono vincono sempre! Siete una favola”.

La relazione tra Iannone e la Rodriguez è durata circa due anni, dal 2016 al 2018. All’epoca l’argentina si era appena lasciata dal marito Stefano De Martino. Evidentemente l’affetto è ancora molto elevato e questo messaggio non puà che aver fatto piacere al centauro.

Di seguito anche il post Instagram della cantante con le parole per Iannone e il relativo commento dell’argentina: