Momento davvero curioso a ‘C’è Posta Per Te’: Arisa, con l’aiuto di Alessandro Siani, si è messa alla ricerca di un fidanzato.

Non solo storie complicate a ‘C’è Posta Per Te‘. Maria De Filippi ha lasciato spazio anche ad un momento di grande ilarità che ha visto coinvolto il comico e attore Alessandro Siani che è andato in “soccorso” di Arisa per cercarle un fidanzato. La cantante, infatti, non è troppo fortunata in amore e per questo ha “bisogno di una mano”…

Arisa cerca fidanzato a C’è Posta Per Te

Arisa

Nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5 di ‘C’è Posta Per Te’, Siani ha deciso di raccontare il motivo per cui si è sentito in dovere di “aiutare” Arisa a cercare un fidanzato alla sua altezza.

La gag è stata molto divertente: “Mentre stavo lavorando al mio film ‘Succede anche nelle migliori famiglie’, a un certo punto vediamo un post sui matrimoni. Chi l’ha scritto? Arisa…”, ha spiegato l’attore. Successivamente ecco anche la lettura di quanto scritto in passato dalla cantante che si è detta alla ricerca di un uomo di circa 45 anni. Rivolgendosi al pubblico, poi: “Vogliamo vedere se troviamo un uomo per Arisa?“.

E ancora: “Vorrei dare una mano a una mia amica con una sorta di candidati che posso porre alla tua attenzione. Ti farei vedere una serie di persone…”.

Da qui, ecco l’ingresso di diversi uomini per l’artista che si trovava da un lato della famosa busta. La gag divertente si è poi conclusa con un nulla di fatto. “Non è che me li devo portare a casa veramente?Rimango single uscita da qui eh!“, ha precisato la cantante che ha poi aperto la busta per salutare Siani e tutti gli uomini che le erano appena stati presentati.

Di seguito anche il post Instagram della trasmissione con la gag andata in onda su Canale 5: