Sul suo profilo Instagram la conduttrice ha annunciato un importante cambiamento nella sua vita: “Sono molto emozionata”.

La conduttrice Elisabetta Gregoraci ha annunciato il trasloco in diretta sul suo profilo social , dove si è mostrata alle prese con scatoloni e imballaggi vari. La showgirl ha documentato tutta la fatica e lo stress dei vari viaggi in macchina e dei preparativi e ha raccontato ai suoi followers tramite le IG stories:

“Dovrò lasciare questa casa dove abito ormai da quasi quattro anni e mezzo, cinque, non mi ricordo. Mi dovrò trasferire in un’altra nuova casa.“

I cambiamenti un po’ spaventano, ma portano novità

Ad aiutarla nelle difficili manovre è stata una cara amica. “Mi ha dato una grande mano,” ha ammesso Elisabetta che durante il viaggio in auto si è lasciata andare a qualche confessione in più: “Ovviamente tutti i cambiamenti all’inizio un po’ spaventano.” E non importa che tu li affronti a 41 anni piuttosto che in giovane età; a quanto pare i nuovi inizi e i traslochi soprattutto sono sempre duri.

Ma la Gregoraci è positiva e con ottimismo guarda al futuro e ai nuovi inizi: “Arriveranno cose belle,” dice. Infine saluta i suoi fans con emozione: “Sono felice perché la casa in cui andrò a vivere è super bella,” e manda un bacio a tutti i followers che le hanno inviato messaggi d’affetto.