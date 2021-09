Elisabetta Canalis racconta le sue pene d’amore e rivela che vorrebbe tornare in Italia.

Da tempo si vocifera di una presunta crisi tra Elisabetta Canalis e il marito, il chirurgo italo-americano Brian Perry. In una recente intervista rilasciata al settimanale Oggi, la showgirl avrebbe confermato i rumors con una dichiarazione piuttosto esplicita: “Da sposati la vita cambia, e anche il sesso.”

Tra le motivazioni che spingono la ex velina a voler tornare nel Paese natale ci sarebbe, per l’appunto, un raffreddamento dei rapporti con il consorte. Perry è un uomo molto impegnato professionalmente ed Elisabetta patirebbe la solitudine, nonostante la compagnia della figlioletta Skyler.

“Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented”.

Il desiderio di tornare in Italia

La solitudine e la noia insomma turbano la quotidianità familiare della Canalis, che rimpiange sempre più l’Italia, il conforto di familiari e amici. Certo, a Los Angeles Elisabetta ha molte conoscenze e una vita apparentemente più stimolante, tuttavia la lontananza inizia a farsi sentire e a mordere il cuore della showgirl, che appare isolata in una torre di cristallo.

Non bastano le coccole con la figlia Skyler, le lezioni di make-up e i selfie su Instagram ad attenuare il senso di vuoto provocato dalla solitudine. La magnifica vita che Elisabetta mostra sui suoi profili social forse non è tanto magnifica.

In tanti hanno notato un’insolita freddezza nel bacio tra lei e il marito. “E’ anche poco centrato,” notano i followers.

Esattamente per questo motivo Elisabetta Canalis ha scelto di ricostruire la sua carriera non sul suolo americano, ma in Italia dove ora conduce il suo primo programma “Vite da copertina”, in onda su Tv8.

Il sogno nel cassetto di Elisabetta ora – dopo aver visto il mondo e aver vissuto l’American Dream – è tornare in Italia, stare vicina a mamma Bruna e mostrare alla sua piccola Skyler una terra meravigliosa, selvaggia e incontaminata, la Sardegna.