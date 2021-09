Guenda Goria difende il padre sui social dalle critiche ricevute in seguito ai suoi “incontri” intimi con la modella Ainett, nella casa del GF Vip 6.

Il padre di Guenda Goria, Amedeo Goria, è stato molto criticato sui social per essersi avvicinato in modo troppo intimo alla modella Ainett Stephens nella casa del Grande Fratello Vip 6. Dopo alcuni episodi che hanno dato scandalo, l’ex gieffina difende il padre dalle innumerevoli critiche e accuse nei suoi confronti.

Dura replica di Guenda in favore del padre Amedeo: le dichiarazioni della showgirl

Dopo che Amedeo Goria, giornalista sportivo e papà di Guenda, si è “infilato” nel letto con Ainett nella casa del GF Vip sono fioccate molte accuse. La replica della showgirl per difendere il padre non si fa attendere e, sui social, dichiara: “Mi dispiace. Oggi criticare è il mestiere preferito da molti. Sinceramente se mio padre farà qualcosa di realmente negativo sarò la prima a criticarlo. Ma non a prescindere. E se qualcuno mette in dubbio i miei valori di donna dovrebbe vergognarsi. Io sono una figlia e, se posso, proteggo chi amo. E cerco di farlo con onestà”. Sempre più alterata e delusa, Guenda continua difendendosi da chi attacca direttamente lei per le azioni del padre: “A chi critica il mio femminismo dico che dovrebbe vergognarsi. Non crediate che sono felice di vedere alcune immagini ma vorrei che avesse il tempo di farsi conoscere per la splendida persona che è”.