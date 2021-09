L’ex tronista di Uomini e Donne, Carlo Pietropoli corteggerebbe Andrea Nicole Conte e lo dichiara rispondendo alla domanda dei follower.

L’ex tronista Carlo Pietropoli sui social ha dichiarato che non gli dispiacerebbe corteggiare Andrea Nicole Conte, la nuova tronista trasgender di Uomini e Donne. Senza peli sulla lingua l’ex di Cecilia Zagarrigo la cui storia si è conclusa ammette che se non fosse fidanzato, non avrebbe problemi a corteggiare la nuova tronista.

Dopo aver avuto un percorso a Uomini e Donne, sui social i follower hanno chiesto incuriositi a Carlo Pietropoli se fosse disposto a corteggiare Andrea Nicole. La risposta dell’ex tronista non si fa attendere ed è sicuramente positiva: “Se corteggerei la tronista che ha fatto la transizione? Mah, sinceramente anche sì raga, molto bella.” Il bel Carlo, però, è fidanzato quindi non si può far nulla ma se così non fosse non si farebbe problemi a corteggiare la tronista, nonostante sia trasgender. La questione non è poi così scontata, dato che in studio Andrea Nicole ha fatto i conti con i primi “No”, “Mi fa strano”, “Non ce la faccio” detti dai ragazzi scesi dalla scalinata per l’appuntamento al buio. La giovane tronista ha comunque superato i primi momenti di difficoltà e, al momento, sta proseguendo serenamente il suo percorso a Uomini e Donne, in attesa dell’amore.