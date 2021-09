Il 18 settembre nasce la bambina di Beatrice di York e di Edoardo Mapelli Mozzi, la Regina Elisabetta diventa bisnonna per la 12esima volta.

Una new entry nella Royal Family è arrivata, Beatrice di York e Edoardo Mapelli Mozzi sono diventati genitori di una bambina. L’annuncio arriva dalla pagina ufficiale della Famiglia reale e la Regina Elisabetta diventa di nuovo bisnonna, per la precisione per la 12esima volta.

Nasce la bambina di Beatrice ed Edoardo: le dichiarazioni della principessa

Sono così felice di condividere la notizia dell’arrivo sano e salvo di nostra figlia. Grazie al team di ostetriche e a tutti in ospedale per le loro meravigliose cure”, queste le dichiarazioni di Beatrice di York che il 18 settembre ha dato alla luce la sua prima bambina e che gode di ottima salute dopo il parto. Il parto è stato seguito al Chelsea and Westminster Hospital di Londra e Buckingham Palace ha dichiarato ufficialmente la nascita della loro figlia ringraziando l’ospedale: “I nonni e i bisnonni del neonato sono stati tutti informati e sono molto contenti della notizia. La famiglia desidera ringraziare tutto il personale dell’ospedale per le loro meravigliose cure. La coppia non vede l’ora di presentare la figlia al fratello maggiore Christopher Woolf”. Non è ancora noto il nome della bambina.