Matteo e Maria sono usciti per la loro prima esterna ma in studio la corteggiatrice viene attaccata dalle ragazze che mettono in dubbio il suo interesse per il tronista romano.

La prima esterna tra Matteo e Maria: è caos in studio

Maria è una ragazza che si definisce “con carattere”, grintosa e schietta e ha catturato l’attenzione del bel Matteo. La prima esterna che tra i due trascorre tra una battutina, un modo di “stuzzicare” e sguardi intensi sembra essere andata abbastanza bene. Dopo aver mandato in onda l’esterna, in studio, le corteggiatrici supportate dal pubblico cominciano a sollevare i primi dubbi sulla genuinità e sincerità della ragazza: “Sei costruita “ dice una ragazza e Maria risponde in napoletano: “Non me ne frega nulla”. Il motivo per cui le ragazze criticano Maria è perchè la ragazza napoletana dichiara che Matteo non è il suo prototipo e che fuori dal programma non ci sarebbe uscita. Le critiche fioccano ma Matteo e Maria vogliono andare avanti nella conoscenza e alle ragazze che le dicono che è finta, Matteo replica: “Per me non è costruita, ha carattere e in esterna sono stato bene”. Come andrà tra i due non si sa, al momento il tronista romano dichiara di averne parlato alla mamma ma che è ancora presto per sapere come va.