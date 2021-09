Erika Mattina è stata vittima di insulti social da parte di alcuni haters che le puntano il dito contro per le sue preferenze sessuali.

Erika Mattina, finalista di questa edizione di Miss Mondo Italia è stata vittima di insulti perchè lesbica. Gli episodi di omofobia sono avvenuti sui social da diversi account. Non per motivi puramente estetici ma semplicemente sulle preferenze sessuali della ragazza, accusata di essere andata avanti perchè lesbica e quindi di essere stata raccomandata.

Erika Mattina insultata sui social perchè lesbica

“Come fa una omosessuale dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando”, “Passata solo perchè gay”, “siccome sei gay ti fanno passare ugualmente”queste sono solo alcuni dei commenti agghiaccianti a Erika la ragazza di Arona arrivata in finalissima a Miss Mondo Italia. Molti haters sui social hanno accusato la ragazza di essere stata agevolata o addirittura raccomandata per le sue preferenze sessuali e per lanciare un messaggio e non per la sua bellezza. I commenti omofobi sono davvero numerosi nonostante la ragazza sia oggettivamente molto bella, e mediterranea. Tutte le frasi insistono sullo stesso concetto, dare preferenza alla ragazza in virtù del fatto che è lesbica, senza nessuna attenzione alla sensibilità della ragazza.