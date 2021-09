Naso pieno di ferite e volto fasciato, così Liam Gallagher, ex frontman degli Oasis è apparso in alcuni scatti su Twitter preoccupando i fan. L’artista racconta dell’incidente che lo ha visto coinvolto mostrando la sua foto ma sottolineando che ora sta bene e che ha solo bisogno di riposo.

“Guardate, la scorsa notte sono caduto dall’elicottero. Chi l’ha detto che il Rock ‘n roll è morto?” questo è il messaggio che Liam manda ai suoi fan con tanto di battuta finale. A quanto sembra, di ritorno da una esibizione l’artista sarebbe caduto dall’elicottero procurandosi svariate ferite al viso e una fasciatura al naso abbastanza ampia. Nonostante sembri provato e sofferente l’incidente non è stato grave e all’ex membro degli Oasis non rimane che un periodo di convalescenza e riposo. Intanto ride e scherza con i suoi follower che hanno dimostrato di stare vicino all’artista e di fargli da supporto.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk