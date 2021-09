Elodie si esibisce come ospite di Alessandro Cattelan per omaggiare Raffaella Carrà, il suo abito audace ricorda lo stile della regina della Tv italiana.

La bellissima cantante pop, Elodie è stata invitata ad esibirsi a Da Grande, programma condotto da Alessandro Cattelan. Bellissima, grintosa e piena di talento la giovane artista si è esibita per elogiare Raffaella Carrà, indossando un abito bianco molto audace, in onore della regina del varietà italiano.

La performance di Elodie incanta il pubblico

Un vestito bianco attillato, lustrini a non finire, tagli trasversali e trasparenze sensuali, così Elodie ha cantato vari successi di Raffaella Carrà per omaggiarla. L’artista ha elogiato alla perfezione la regina della Tv e ha incantato i telespettatori compreso il conduttore Cattelan. Su Instagram Elodie posta una sua foto dell’evento e scrive una dedica alla Carrà: “Sei stata parte della storia del nostro Paese e un riferimento per qualunque donna che desiderasse fare intrattenimento, sei stata pura avanguardia. Stasera ero visibilmente emozionata, è stato un onore. Grazie per tutto quello che ci hai regalato”. Il suo look audace ricorda quello “troppo avanti” per i tempi che Raffaella adottava nel suo varietà e che è stato d’ispirazione per la libertà di espressione e l’abbattimento dei tabù.