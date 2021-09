“The Ferragnez” è stato già “spoilerato”, ovviamente da Fedez che su Twitch ha fatto ridere i suoi followe e disperare Chiara Ferragni.

Si sa, Fedez non è proprio un campione quando si tratta di non rivelare o anticipare qualsiasi cosa. Questa volta il “king dello spoiler” com’è stato definito sul web, ha spoilerato su Twitch la serie The Ferragnez. Non sono mancati video simpatici sulla faccenda che lo stesso rapper ha postato sulle stories Instagram.

Fedez spoiler su Twitch la serie “The Ferragnez”: il video diventa virale

Era una normale live su Twitch e Fedez “trafficando” con il computer fa partire una voce automatica che spoilera l’annuncio di The Ferragnez. Non c’è proprio nulla da fare, il rapper non riesce ad evitare queste gaffes e i fan non si fanno sfuggire l’occasione di postare il video dell’accaduto, con zoom sull’inquadratura dell’espressione “colpevole” di Fedez e il volto rassegnato della moglie Chiara. “Non ho toccato niente, giuro non ho toccato niente” dice Fedez ridendo, ma Chiara non fa altro che rassegnarsi con espressione di chi si aspettasse uno scivolone di questo genere. Nelle stories Instagram, divertito da quello che è successo, il rapper chiede ai suoi follower di postare nuovamente il video dello spoiler.