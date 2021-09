L’attore italiano si lascia andare ad alcune rivelazioni shock su Stefano De Martino e la moglie Cristina Marino.

Luca Argentero è stato ospite a Da Grande, programma condotto da Alessandro Cattelan che ieri ha fatto il suo esordio su Rai 1. Durante la “scomoda” intervista, l’attore italiano si lascia andare ad alcune confessioni sul rapporto con la moglie e svela un particolare aneddoto che lega la moglie Cristina a Stefano De Martino.

Luca Argentero rivela un dettaglio sulla moglie e De Martino

Il format di Alessandro Cattelan non prevede di certo peli sulla lingua, infatti lo stesso conduttore ha fatto delle domande “intime” a Luca Argentero riguardo la vita sessuale con la moglie Cristina Marino che ha avuto una bambina: Nina. La domanda di Cattelan verteva su come l’attore vivesse la sua sessualità ora che è genitore: “Quando si può, si fa. L’occasione rende l’uomo ladro. Quando c’è quella finestra temporale aperta, la devi utilizzare” e poi rivela un dettaglio shock sulla moglie e Stefano De Martino, rivelando che Cristina segue e mette like al conduttore su Instagram: “Io le chiedo: amore, lo conosci? Perché gli metti like? ‘Perché ha un profilo curato ma non è vero… dai non è vero” aggiunge simpaticamente. Sebbene sia molto ironico sembra proprio che Luca sia geloso di De Martino.