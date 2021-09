Chiara Ferragni presenta la serie “The Ferragnez” sui social con tanto di video di presentazione e aggiunge delle sue considerazioni.

Questa volta lo hanno fatto davvero, non è uno scherzo! Chiara Ferragni, Fedez e la sua famiglia avranno una serie Tv tutta loro. “The Ferragnez” che nasce dal nome che il pubblico ha dato “ironicamente” alla coppia, andranno in onda con una serie incentrata su di loro e i loro figli: Leone e la piccola Vittoria.

“The Ferragnez”: la serie andrà in onda su Amazon Prime

Ci hanno scherzato parecchio su e poi hanno deciso di farlo veramente. Infondo, Chiara Ferragni e Fedez sono molto attivi sui social e, in qualche modo, era come se già conducessero qualche siparietto di famiglia mostrandolo ai follower divertiti. Dopo l’annuncio su Instagram, l’influencer fa delle dichiarazioni su The Ferragnez la loro serie Tv che andrà in onda su Amazon Prime, a dicembre. Chiara Ferragni non si è sbilanciata sui dettagli ma sui social scrive: “L’abbiamo fatto per davvero Io e la mia famiglia siamo veramente fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà questo Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che vada online 🤗 sono sicura che vi piacerà “. Le parole dell’influencer annunciano quindi un programma molto gradito ai fan della coppia che li seguono fin dai loro primi approcci.