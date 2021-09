Amedeo Goria viene pizzicato mentre parla di alcune presunte indicazioni arrivategli direttamente dalla produzione del GF Vip: su Twitter è subito caos.

Stanno facendo discutere (e non poco) i comportamenti di Amedeo Goria durante la sua avventura all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo che Ainett Stephens gli ha intimato di darsi una calmata, tuttavia, il giornalista sportivo si è lasciato andare in alcune dichiarazioni che coinvolgono anche Alfonso Signorini e l’intera produzione del GF Vip. Le sue parole sono state prontamente individuate dal popolo di Twitter che, alla luce di queste parole, è pronto a insorgere e a indignarsi nuovamente.

Le dichiarazioni di Amedeo Goria

“Signorini mi ha detto che loro sono contenti se faccio il seduttore, il corteggiatore” spiega Amedeo Goria. Infatti mi hanno messo a dormire con lei e quindi vogliono vedere, capisci?” conclude riferendosi al letto condiviso con l’ex Gatta Nera. Parole decisamente pesanti, che inquadrano Signorini come potenziale responsabile e fomentatore dei comportamenti più controversi del giornalista sportivo.

Le parole di Goria non finiscono qui. Il concorrente ha voluto anche ricordare che il Grande Fratello è un programma televisivo e, come tale, ha esigenze ben precise. “Il Grande Fratello deve fare ascolti“, spiega. “Gli ascolti li fanno con i grattini miei e di Ainett, non li fanno con Raffaella che non dice mai niente.”