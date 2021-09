Ainett Stephens sbotta con Amedeo Goria per le eccessive attenzioni. Lo rimprovera anche Manila Nazzaro.

I comportamenti di Amedeo Goria continuano a far discutere sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip: era chiaro a tutti l’interesse del giornalista verso la bellissima Ainett Stephens, nei confronti della quale ha spesso avuto degli atteggiamenti particolarmente intimi e pressanti che, se in molti hanno interpretato come scherzosi e goliardici, tanti altri hanno ritenuto potessero turbare la modella.

Tuttavia, ad una certa, con la complicità di Manaila Nazzaro, Ainett ha detto basta e ha chiarito la sua posizione a Goria. E’ Novella 2000 a riportare le parole della showgirl durante il confronto trai due: “Si vede che sei una brava persona. Questo gioco così tra noi è nato così e va bene. Ci sto al gioco, hai visto no? L’unica cosa che voglio è evitare fraintendimenti. Sai che dormiamo insieme e quando stiamo insieme no mani di qua e di là”. La ragazza ha mostrato comunque una grandissima educazione nei confronti del giornalista, aggiungendo sul finale un esplicito giudizio categorico: “Adesso devi valutare te fin dove devi arrivare. Diamoci una calmata”.

Anche Manila Nazzaro ha rimproverato Goria, dando manforte alla sua compagna di avventura e notando un tono giustificatorio da parte dell’uomo: “Ha detto che sei eccessivo! Tu non puoi prendere iniziative così.“

Credete che Amedeo Goria abbia recepito il messaggio? Come credete si evolverà la vicenda?