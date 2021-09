Il noto attore prima di fare il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia ha deciso di bloccare in partenza le sue ex per evitare confronti.

Alex Belli è probabilmente il concorrente più ammirato dalle telespettatrici del Grande Fratello Vip ed è facilmente intuibile il motivo! L’attore, con i suoi occhi di ghiaccio, ha stregato molte donne, tra cui anche qualche concorrente della Casa. La più esplicita a riguardo è stata la giovane influencer Sophie Codegoni, che, nonostante il concorrente sia felicemente sposato con la venezuelana Delia Duran, ha subito palesato il suo interesse per lui.

La Duran ha subito redarguito la ragazza, promettendo uno show in caso di atteggiamenti fuori luogo e, nonostante siamo certi che non mancheranno dinamiche in tal senso, Alex Belli ha comunque cercato di evitare il superfluo, scegliendo di diffidare due importanti persone del suo passato prima di fare il suo ingresso nella Casa.

Stiamo parlando della sua ex moglie Katarina Raniakova e della sua ex compagna Mila Suarez, anche lei in passato concorrente del reality: ricordiamo bene che, tra un’ospitata da Barbara D’Urso e l’altra, i rapporti tra l’attore e le sue ex si è concluso in maniera molto brusca, dunque, evidentemente per evitare confronti, ha scelto di bloccare loro in partenza nel varcare la fantomatica porta rossa. Non a caso, alla domanda “Chi non vorresti ritrovare nella Casa?” Alex ha risposto con convinzione proprio con il nome della Raniakova e della Suarez.

E voi cosa pensate della sua scelta? Ha fatto bene o si è comportato da codardo?