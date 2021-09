Il concorrente, durante una conversazione con Alex Belli, ammette che sarebbe disposto a creare una falsa storia d’amore per movimentare il clima nella Casa.

Pare che il cast di quest’anno stia riservando subito grandi sorprese: dopo una sola settimana, infatti, molte maschere sono già calate. Stiamo parlando di Gianmaria Antinolfi, manager nel settore moda e lusso e uno trai primi concorrenti ad aver fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

L’imprenditore ha sin da subito iniziato a far parlare di lui, in prima battuta in merito al suo rapporto con l’influencer Soleil Sorge, anche lei concorrente di questa edizione: era ben noto a tutti, infatti, che i giovani avessero avuto un flirt non troppo tempo prima di cominciare il reality, tuttavia, la ragazza ha subito chiarito le cose, sostenendo che la storia fosse già conclusa da tempo, soprattutto a causa dell’eccessiva oppressione dell’Antinolfi.

Le ultime dichiarazioni del partenopeo però non sono passate inosservate e hanno creato non poco scompiglio nel web: pare che durante un colloquio con Alex Belli, Antinolfi abbia confessato di avere delle strategie, prima fra tutte, quella di creare una storia d’amore fasulla con qualche altra concorrente. Sogno che, a malincuore, si è dovuto infrangere, in quanto, a parte Sophie Codegoni, la altre donne della Casa non rispettano i suoi canoni. Ecco le sue parole, riportate da Isa & Chia: “Io avevo programmato di entrare qui e fare un macello. Ma infatti ho questo peso. Io ho detto a loro che se mi danno un po’ di materiale, posso farlo un po’ di casino. Ma così con chi lo faccio, ci siamo io e Sophie. Con Soleil abbiamo chiarito, ma io non provo più niente. Con le altre non so proprio con chi”.

Proprio a proposito della Codegoni, Antinolfi ha rivelato ad Alex Belli delle confessioni tremende circa le sue strategie: “Io qua dentro chia***ei sicuro, cioè non mi farei proprio i problemi. Io andrei tranquillamente sotto le coperte. Tutti i miei amici mi hanno detto: “Chiav***i con Sophie”. Dunque l’imprenditore non si farebbe problemi “di pudore” e sarebbe disposto ad andare oltre con la bionda influencer anche di fronte alle telecamere. Attendiamo eventualmente un confronto in merito nella prossima puntata.

Che ne pensate delle sue parole? Come le prenderanno Sophie e le altre donne della Casa?