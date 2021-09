Il cast di Amici 21 e Uomini e Donne ha dovuto fra fronte ad una grave perdita: è morto il tecnico Nicolas Lorenzo Vona.

E’ sempre brutto fare i conti col destino, in particolare quando riserva brutte sorprese a chi ha ancora tanto da vivere: questo è purtroppo quel che è accaduto al giovanissimo Nicolas Lorenzo Vona, uno trai tecnici di fiducia dello staff di Maria De Filippi.

Il giovane questa notte è stato vittima di un gravissimo incidente stradale, che per lui è stato irrimediabilmente fatale: Nicolas ha purtroppo perso il controllo della sua Mini Cooper ed è finito fuori strada e, nonostante la tempestività dei soccorsi, per lui non c’è stata speranza.

Il giovane lavorava da tempo come tecnico nello staff di Maria De Filippi e si occupava sia di Amici che di Uomini e Donne. Proprio la pagina ufficiale di quest’ultimo ha dato il triste annuncio con un post:

La notizia è uscita anche su Frosinone Today, che ha riportato maggiori dettagli in merito alla dinamica dell’incidente: il giovane stava percorrendo la Provinciale che collega la città di Cicierone a Fontana Liri, in territorio di San Sossio e si presume, sulla base di varie indagini, che possa essere uscito fuori strada a causa della presenza improvvisa di un qualche animale, che gli ha irrimediabilmente fatto perdere il controllo del mezzo.

Facciamo le più sentite condoglianze a familiari ed amici di Nicolas per questo straziante evento.