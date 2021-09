Pierpaolo Pretelli, nuovo concorrente di Tale e Quale Show, parla della fidanzata e confessa: “Giulia ha preso il bouquet alle nozze dei nostri amici.”

L’ex velino di Striscia la notizia è un vulcano di progetti. Pierpaolo Pretelli si è raccontando a tutto tondo, parlando della nuova esperienza a Tale e Quale Show e soprattutto della sua relazione con l’influencer Giulia Salemi.

La loro è la storia d’amore più amata dai social, di tanto in tanto si vocifera di un loro presunto matrimonio o di una loro presunta crisi. Al riguardo Pierpaolo Pretelli non ha dubbi: “Giulia, lei è la donna della mia vita e voglio godermelo giorno per giorno.”

Una bella famiglia allargata

I due del resto sembrano sempre più intenzionati a mettere su famiglia. Giulia Salemi di recente ha confessato di avere un ottimo rapporto con il piccolo Leonardo, figlio di Pierpaolo: “Ho un bellissimo rapporto anche con suo figlio Leonardo e con la mamma del bimbo, Ariadna. Siamo una bella famiglia allargata.”

“L’amore c’è e lo viviamo,” ha aggiunto Pierpaolo.

Il dubbio nozze sì/nozze no, dunque rimane. “Io nel matrimonio ci credo,” ha detto enigmaticamente Pretelli “solo se trovi la persona giusta, e secondo me Giulia è una ragazza d’oro.”