Oggi pomeriggio Mara Venier ha voluto dedicare un omaggio al grande artista scomparso di recente, Gianni Nazzaro. Ma la carrambata non le è riuscita.

Un’intervista toccante e piena di grande commozione quella di Mara Venier a Nada Ovcina, moglie di Gianni Nazzaro. In sottofondo le note di “Quanto è bella lei” che raccontano la storia di un grande amore destinato a vivere per sempre.

Un amore durato 50 anni, come racconta Nada a Mara Venier tra lacrime e profonda tristezza: “Gianni mi è morto in braccio”, ha dichiarato la Ovcina facendo tremare lo studio. Attraverso le parole Nada Ovcina ha ripercorso una vita: il primo incontro (per caso, durante una manifestazione), la carriera di Gianni, la malattia, la morte. Grande commozione in studio, soprattutto negli ultimi momenti

Un legame unico ed esclusivo quello tra Nada Ovcina e Gianni Nazzaro che ha superato persino incomprensioni e tradimenti. “Ci siamo sposati di nuovo prima che morisse,” dice con voce tremante la Ovcina. Il matrimonio è avvenuto al Policlinico Gemelli, alle 3 di notte.

Il rapporto complicato con la figlia

Dopo le lacrime arriva il gelo in studio, quando Mara Venier fa la sua “carrambata” mostrando in diretta a Nada Ovcina un messaggio della figlia Giorgia. La donna rimane impassibile e replica a denti stretti: “Quella non è mia figlia,” la Venier resta di stucco e cerca di rimediare affettuosamente chiedendole di recuperare il rapporto.

Nada Ovcina appare irremovibile, ora è la rabbia a prevalere sul dolore:

“Da quando è morto Gianni, io non ho più sentito mia figlia. Lei non è venuta al funerale, perché non se la sentiva. Ma a un funerale bisogna andare, anche se è un dolore tremendo”.

“Le ho chiesto aiuto, ma lei non c’è stata” conclude freddamente Nada Ovcina, e poi le lacrime non riesce più a trattenerle. Un crollo terribile che suscita immediata empatia e pietà nel pubblico. Si vorrebbe abbracciarla forte, ma non si può. Cerca di rimediare zia Mara, come solo lei sa fare: consapevole che, stavolta, il confine tra pubblico e privato forse ha oltrepassato il limite consentito.