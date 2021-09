La showgirl si apre alla storica amica Silvia Toffanin e svela qualche chicca in merito al suo nuovo programma “Star in the Star”.

Secondo ospite di questa seconda puntata domenicale di Verissimo è la conduttrice Ilary Blasi, grande amica proprio di Silvia Toffanin.

Il clima amichevole si poteva facilmente percepire sin dall’inizio dell’intervista, quando la Toffanin ha preso a stuzzicare l’amica circa il balletto a Star in the Star, di cui è andata in onda la prima puntata pochi giorni fa in prima serata: “Ne ho fatti di progressi! Mi sembravo una pop star, un mix tra Britney Spears e Beyonce!”, ha dichiarato ironicamente la moglie di Francesco Totti, rivedendo il simpatico filmato della sua esibizione.

Ilary Blasi ha svelato cosa ha provato nel condurre un format così nuovo e particolare: “Mi sono molto divertita: abbiamo ballato, canzoni super pop e il gioco di capire chi è la star nella star!“. Poi ha rivelato di non conoscere le identità delle star: “Gioco anche io, butto qua e là qualche nome. Mi diverto ad immaginare chi ci sia sotto!”

La Toffanin ha poi ammesso che son passati ben 20 anni da quando lei e la Blasi hanno debuttato insieme a Passaparola in quello stesso studio. Dunque hanno rivissuto quelle emozioni con un filmato e qualche chiacchiera: “Eravamo tutte nello stesso camerino, facevamo gli scherzi telefonici. C’erano delle discussioni, ma mai grandi litigate. Pensa che conosco da più tempo te che mio marito!” Tornando indietro, la Blasi ha ammesso di non essere cambiata molto: “Quel senso di spontaneità e di incoscienza credo di averlo tutt’oggi e mi piace! Ho letto una frase, Il coraggio porta fortuna, non so se il mio sia coraggio o incoscienza, ma qualcosa c’è!“.

Parlando di competizione tra donne in TV, la Blasi ha le idee chiare e dichiara alla Toffanin: ” Credo sia un modo obsoleto di fare televisione: la competizione è giusto che ci sia, ma quella sana! Fa parte del mondo del lavoro e della vita, quella solo tra donne è un cliché!“

Parlando della giuria, la showgirl confessa di trovarsi molto bene: “Marcella Bella la conosciamo tutti, può dare giudizi più tecnici a livello vocale, Claudio è romano come me, ci capiamo con uno sguardo, Andrea è la parte divertente, spara giudizi a caso… hanno sapori diversi, ci siamo mischiati e questo è il risultato!“

Che ne pensate delle parole di Ilary Blasi?