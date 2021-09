La cantante, che da quest’anno sarà nel cast di Ballando con le stelle, ha voluto scrivere una lettera pubblica alla conduttrice di Amici 21.

Arisa non sarà più tra i professori del cast di Amici, il talent show musicale di Canale 5, ma ha deciso di scrivere una lettera pubblica per salutare gli ex colleghi e la sua amata Maria De Filippi:

“Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere grati.”

La cantante afferma che Amici sia stata una “delle esperienze più grandi” da lei vissute. Arisa prosegue salutando tutto lo staff, dai tecnici ai ballerini ai truccatori, e aggiunge “E’ merito loro se Amici funziona”.

Arisa scrive animata da una nostalgia struggente che trapela da ogni parola. “Ma il mio mestiere è vivere la vita,” scrive giustificando la sua decisione di lasciare il programma. Dichiara di sentirsi ancora “un’allieva” e di avere ancora tanto da imparare ed esperienze da vivere, di voler imparare anche “ciò che le manca.”

Infine Arisa dedica la chiusura dolcissima a Maria De Filippi, con la devozione assoluta di un’allieva alla sua Maestra:

Grazie infinite Maria, spero di rincontrarti presto per ringraziarti ancora e ancora e ancora…

E si firma chiamandosi col suo nome: semplicemente “Rosalba”.