Una clip inedita rivela un piccolo Alessandro Cattelan nel famosissimo gruppo di voci bianche dello Zecchino D’Oro.

Alessandro Cattelan è forse uno trai conduttori più talentosi e apprezzati della televisione italiana. Con la sua simpatia travolgente ha sempre convinto i telespettatori: l’abbiamo conosciuto grazie a Sky, in quanto conduceva il talent X Factor, adibito alla scoperta di giovani promesse del canto.

Il conduttore però, dopo diversi anni, ha deciso di salutare il programma che l’ha reso noto al pubblico per affrontare una nuova esperienza in prima serata su Rai 1: parliamo di “Da Grande“, il suo nuovo programma che andrà in onda di domenica e che prevederà non solo grandi momenti di show e divertimento, ma anche introspettivi spunti di riflessione. Numerosi saranno gli ospiti che Cattelan avrà nel suo programma e siamo certi che, per questa nuova sfida, sarà all’altezza delle aspettative!

In attesa del debutto della sua nuova trasmissione, Cattelan è stato ospite della trasmissione Oggi è un altro giorno. Durante il suo intervento, è emerso un simpaticissimo particolare inedito della sua infanzia: parliamo della sua partecipazione allo Zecchino D’Oro, documentata da un meraviglioso filmato, che ha suscitato l’emozione dei più e di Cattelan stesso. In effetti, il conduttore era piccolissimo e per chi pensava che la sua prima apparizione in TV fosse stata con X Factor, si sbagliava di grosso!

Alessandro, ci hai strappato un sorriso! E voi che ne pensate?