Guendalina Tavassi si sfoga tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, senza mai fare nomi. L’ex marito, tuttavia, decide di difendersi.

Continua la guerra combattuta tramite social tra Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte. “Senza parole” scrive lui su una storia di Instagram, mostrando con uno screen che la figlia ha bloccato il suo contatto. “Vabbè a papi, tranquilla. Ci rifaremo da vicino.” Una stoccata d’accusa che, chiaramente, era indirizzata anche a Guendalina Tavassi. Non a caso, la risposta dell’ex gieffina (anch’essa arrivata via social) non si fa certo attendere.

Le parole di Guendalina Tavassi

“Ragazzi vi spiego un attimino in breve così capite e evitiamo di scrivere cavolate”, esordisce la Tavassi in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “Io dopo l’accaduto ho dovuto bloccare quel contatto dal cellulare di mia figlia perché mi è stato detto dalle autorità competenti. Questo non vuol dire che il padre non vede i figli, perché li ha visti fino all’altro ieri e poi non ha potuto. Può chiamarli, può sentirli con il mio telefono e vederli quando può e quando vuole”

Ma non è tutto, perché la showgirl romana ne approfitta per aggiungere altre parole: “Detto ciò giochiamo ad indovina chi, perché io vi faccio delle persone intelligenti. Una frattura al setto nasale, un occhio nero, sono stata al pronto soccorso, alla polizia, secondo voi chi è stato? Chi?“

La risposta dell’ex marito

Le parole di Guendalina Tavassi non accusano direttamente nessuno, ma l’ex marito Umberto D’Aponte ha voluto comunque intervenire nuovamente sui social: “Potete pensare ciò che volete, ognuno giudica… date sentenze senza sapere. La gente farebbe di tutto pur di screditare una persona sapendo che è voluta bene. Ci sono persone che vivono solo di questo.”

Poi continua: “Ognuno è libero di pensare ciò che vuole. A me nessuno delle autorità mi hanno vietato di sentire e vedere i miei figli. Detto questo tirate un po’ voi le somme. Ci stanno donne che veramente subiscono le violenze, non si gioca con queste cose. Ma ve lo giuro, non parlerò mai più di questa storia, mi fermo qui.”