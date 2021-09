Dopo che Gianmaria Antinolfi è stato pizzicato a confessare le sue intenzioni nei confronti di Sophie Codegoni, sui social molti hanno espresso il proprio dissenso. Tra di questi, c’è anche la mamma della Codegoni.

Quando lo impareranno i concorrenti del GF Vip che non c’è conversazione che non viene origliata all’interno della Casa? Non serve nemmeno bisbigliare, come aveva fatto Gianmaria Antinolfi mentre raccontava ad Alex Belli che potrebbe avere senza problemi un rapporto intimo con Sophie Codegoni. La confessione del’imprenditore partenopeo, infatti, è stata prontamente pizzicata dalle telecamere e dai microfoni del Grande Fratello, e in men che non si dica il popolo di internet ha avuto modo di gridare il proprio dissenso.

Le parole di Valeria Pasciuti

Su tutti, spiccano senza ombra di dubbio le parole di Valeria Pasciuti, la mamma di Sophie Codegoni. La Pasciuti ha infatti dedicato alcune storie di Instagram al caso, attaccando con veemenza le parole pronunciate da Antinolfi. “Ma cosa siamo diventate?? Una merce di scambio per il successo?” esordisce. “Ma tu razza di bruttone del Neolitico, pensi di essere in un night club al Vomero? Sei in un programma con le telecamere e dalle stesse telecamere spero tu sappia chiedere scusa. A me ma soprattutto a mia figlia!”

Poi alcune parole di tenerezza per la figlia, unite a consigli da vera mamma: “Fuma di meno, aiuta un po’ di più. Vai a letto un po’ prima per essere più attiva la mattina. Tira fuori la simpatia e la tua dolcezza.” Infine ecco che torna all’attacco verso Adinolfi: “Fai vedere anche di più il tuo splendido viso, ma soprattutto metti apposto quello sconosciuto, vestito da cafone, che non parla l’italiano, lì dentro solo per aver venduto una paparazzata con una splendida donna, ora madre, sfruttando la sua celebrità a sua insaputa e sfruttando quelle altre starlette che racconta di essersi “fatto”. Ma poi che lavoro fa sto tipo? Non lavorava nella moda? Ma almeno che impari a vestirtsi. Povero figlio del nulla!“