Ariadna Romeo festeggia i suoi primi 35 anni in compagnia dei suoi buoni amici, ma la sorpresa più grande arriva il giorno dopo insieme al figlioletto Leo.

Sushi fino a scoppiare, le bollicine fini che riflettono la luce del tramonto di Roma, una meravigliosa torta personalizzata e soprattutto l’affetto degli amici più cari: Ariadna Romeo festeggia così i suoi primi 35 anni. La cornice è quella d’eccezione del Boa Sorte, celebre locale chic della capitale noto ai vip e ai personaggi dello spettacolo. In un certo senso alla festicciola hanno potuto partecipare anche i fan e i seguaci della showgirl originaria di Cuba, grazie alle numerosissime storie pubblicate su Instagram sia dalla Romeo che dagli altri presenti.

La modella è stata celebrata con una vera e propria inondazione di affetto sincero da parte degli amici più cari, che l’hanno letteralmente sommersa di regali. Nonostante la festa meravigliosa, il momento più bello per Ariadna Romeo è arrivato sicuramente l’indomani. Appena sveglia, infatti, la showgirl è stata raggiunta da suo figlio Leo, che le ha augurato “buon compleanno” consegnandole un enorme mazzo di rose rosse. La Romeo non ha saputo resistere alla tenerezza del figlio, e dopo aver condiviso la tenerezza del momento tramite le storie, pubblica sul proprio profilo uno scatto che la ritrae con il mazzo. “L’anno meglio che non lo scrivo” scrive con autoironia nella didascalia del post.