Adele ufficializza agli occhi del pubblico la sua relazione con Rich Paul pubblicando uno scatto in sua compagnia sul proprio profilo Instagram.

Nel mondo del gossip si era parlato a lungo di una possibile relazione tra Adele e Rich Paul, procuratore sportivo di diversi campioni dell’NBA tra cui il celebre LeBron James. I due erano apparsi per la prima volta in compagnia proprio durante una partita di basket, ma una volta interpellati sull’argomento, hanno preferito evadere le domande mantenendo un certo riserbo.

Potranno finalmente gioire i fan della cantante, che è riuscita finalmente a voltare pagina e ritrovare l’amore dopo la dolorosa separazione dall’imprenditore Simon Konecki, ex marito e padre del piccolo Simon. Adele aveva confessato in più occasione di aver vissuto un periodo piuttosto difficile in seguito alla rottura, complice anche l’ombra dei trent’anni che incombeva sempre di più, con tutte le responsabilità che comporta. Un periodo duro, sì, ma che finalmente sembra essere giunto al termine.

Adele e Rich Paul ufficializzano la loro relazione con uno scatto su Instagram, pubblicato proprio da lei. La foto è la terza di una raccolta appena pubblicata dalla cantante, e li ritrae felici e sorridenti in bianco e nero. La didascalia è davvero minimale, ma non lascia dubbi: un bel cuore rosso.