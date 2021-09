Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò erano di ritorno da Londra, quando l’aereo su cui erano passeggeri ha dovuto atterrare a Malpensa a causa di una tromba d’aria: la coppia racconta la propria disavventura tramite le storie di Instagram.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò erano di ritorno da una breve fuga romantica a Londra verso l’Italia, dove avrebbero festeggiato il compleanno di lui (il primo da quando la coppia si è formata). Il viaggio di ritorno, tuttavia, non è andato proprio secondo i piani. Se i due erano reduci da giorni di assoluto relax, divertimento e spensieratezza, infatti, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati accolti da un ritorno alla realtà piuttosto brusco durante il volo verso il Bel Paese.

L’aereo su cui erano passeggeri era diretto verso l’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, ma è stato invece costretto ad atterrare a Malpensa. Una violenta tromba d’aria, infatti, si è abbattuta su di loro proprio nelle fasi finali del volo, costringendo il pilota a cambiare i piani di atterraggio. Andrea e Rosalinda hanno “ballato” parecchio, e come hanno raccontato ai loro follower tramite le storie di Instagram, si sono spaventati parecchio.

“Dovevamo atterrare a Bergamo ma siamo a Malpensa a causa tromba d’aria che ha impedito l’atterraggio” racconta Andrea Zenga ai suoi fan. “Lascio immaginare quanto ha ballato! Ciao aereo per minimo 7/8 mesi.” Nella storia successiva riprende l’argomento: “Ballava proprio l’aereo, tipo montagne russe. Che esperienza, aereo per un anno non lo prendiamo più, prendiamo il treno”.

Anche Rosalinda Cannavò è uscita provata da questa disavventura. ““Non mi sembra vero ma siamo ancora in pullman che ci porta da Malpensa a Bergamo”, racconta. “Queste sono le solite sfighe che abbiamo noi coi voli. Non so quanti voli abbiamo preso e in ogni volo è successo qualcosa. Quindi questo volo niente, male, male, male.”