Samantha De Grenet e Luca Barbato festeggiano l’anniversario di nozze con un tenerissimo post su Instagram. I due si separarono nel 2006 per poi tornare a sposarsi il 18 settembre del 2015.

“Certi amori non finiscono, danno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti in Amici mai, uno dei suoi brani più celebri e iconici: una frase che ben si adatta alla storia d’amore di Samantha De Grenet e Luca Barbato. La coppia ha da poco avuto l’occasione di festeggiare il sesto anniversario di nozze condividendo la felicità dell’occasione con un post sul profilo Instagram di lei. Samantha De Grenet e Luca Barbato, infatti, si sposarono per la seconda volta il 18 settembre del 2015 dopo la separazione avvenuta nell’ormai lontano 2006. Evidentemente la vita l’uno lontano dall’altro era diventata insopportabile per i due, che hanno saputo ricucire i rapporti e continuare la propria storia d’amore più affiatati e uniti di prima.

Tre gli scatti pubblicati, relativamente simili l’uno all’altro. In tutti e tre, infatti, Samantha De Grenet e Luca Barbato appaiono avvinghiati l’uno all’altro in un abbraccio di tenerezza e complicità. Sguardi intensi, sorrisi genuini e sinceri in un crescendo di passione che porta, nella terza foto, al bacio. I due si trovano su una barca al largo, con il mare blu sullo sfondo.

“…Lo sapevamo, lo abbiamo sempre saputo!” commenta così la De Grenet la didascalia del post. “A dispetto della distanza, del tempo e delle circostanze tu ed io dovevamo amarci. Buon anniversario amore mio!”