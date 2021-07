Archiviato il suo matrimonio con Simon Konecki Adele è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: il procuratore Rich Paul.

Un nuovo amore in vista per Adele: dopo la dolorosa separazione da Simon Konecki (padre di suo figlio Angelo) la cantante è stata avvistata in atteggiamento intimo con Rich Paul, procurato di LeBron James. I due si sarebbero scambiati delle tenere effusioni durante le NBA Finals a Phoenix, tra gli Milwaukee Bucks e i Phoenix Suns. La notizia verrà confermata dai due diretti interessati?

Adele e Rich Paul: il nuovo amore

Adele potrebbe aver finalmente trovato un nuovo amore: la cantante è stata paparazzata durante una partita dell’NBA in compagnia di Rich Paul, manager procuratore del cestista LeBron James. Per la cantante si tratterebbe della prima storia d’amore dopo la fine del suo matrimonio con Simon Konecki, padre di suo figlio Angelo. I due si erano sposati nel 2016 e tre anni più tardi avevano annunciato la fine del loro matrimonio, da sempre tenuto lontano dalle luci dei riflettori.

Il comunicato d’addio

Adele aveva annunciato la fine del suo matrimonio da Simon Konecki con un comunicato ufficiale annunciato dal suo portavoce e riportato dalle principali testate mondiali. “Adele e il compagno si sono separati. Si impegneranno a crescere il figlio insieme, con amore. Come sempre, chiedono il rispetto per la privacy. Non ci saranno ulteriori commenti”, era scritto nel comunicato. Lei e l’imprenditore avevano mantenuto praticamente top secret i dettagli della loro unione e la cantante ha continuato a crescere suo figlio preservandone la privacy. “La gente pensa che io odi essere famosa, ma non è vero. Ho solo paura di essere famosa. È una cosa tossica ed è facile venire risucchiati”, aveva dichiarato a Rolling Stone parlando del suo rapporto con la popolarità.