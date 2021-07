L’attore spagnolo Javier Bardem ha avuto un tragico lutto: infatti è morta la mamma, la nota attrice Pilar Bardem. Aveva 82 anni.

È morta Pilar Bardem, attrice ma soprattutto madre di Javier Bardem, attore internazionale e marito di Penelope Cruz. Aveva 82 anni, e il decesso si è verificato il 17 luglio a Madrid. È stato annunciato dai tre figli, Javier appunto, Carlos e Monica in una nota congiunta. L’attrice era stata ricoverata nella capitale spagnola, all’ospedale Ruber, a causa di un’infezione renale.

Pilar Bardem morta: le parole dei figli

Nella nota congiunta i figli la hanno ricordata con queste parole: “Vogliamo condividere la notizia che nostra madre, il nostro esempio, è morta. È andata in pace, senza sofferenze e circondata dall’amore della sua famiglia“. Aggiungendo anche: “Sappiamo dell’affetto e dell’ammirazione che molte persone provavano per lei, dentro e fuori la Spagna, per l’attrice, la combattente e la persona sempre solidale che è stata. Siamo grati con tutto il cuore per questo amore verso nostra madre“.

Javier Bardem e Penelope Cruz

Pilar Bardem era anche la nonna di Luna e Leonardo, i due figli di Javier Bardem e Penelope Cruz.

Chi era Pilar Bardem

Classe 1939, Pilar Bardem era una famosa attrice spagnola, che nel corso della sua carriera cinquantennale aveva interpretato numerosi ruoli a teatro, sul grande e sul piccolo schermo. Nel 1995 aveva vinto anche il premio Goya, il più prestigioso in Spagna per quanto riguarda il mondo del cinema, come miglior attrice non protagonista. Il film in questione era Nessuno parlerà di noi quando saremo morti, di Agustin Diaz Yanes. Ha insegnato il mestiere anche ai suoi figli, in particolare a Javier, che è diventato un attore di caratura internazionale.

È stata anche, inoltre, in lizza per un posto nel Parlamento Europeo nel 2014, in lista con Izquierada Unida, ovvero il partito politico di sinistra più di spicco della Spagna.