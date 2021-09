Secondo alcune indiscrezioni tra Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri ci sarebbe aria di crisi.

La bella Elisabetta Canalis che è da poco tornata in Italia per condurre Vite da copertina, in onda su Tv8, a quanto rivelato dal settimanale Oggi sarebbe in crisi con il marito Brian Perri. La routine famigliare e la mancanza della sua terra natale probabilmente può aver contribuito a innescare il problema.

Elisabetta Canalis: “Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo”

Elisabetta Canalis e il chirurgo Brian Perri sono sposati da circa 7 anni e dal loro amore è nata la piccola Skyler. Neanche i vip sono però immuni dalla noia e la routine e sembra che questa vita stia incidendo sulla coppia mettendo in crisi il matrimonio tra i due. Su Oggi, l’ex Velina di Striscia dichiara: “Ormai faccio una vita tra il noioso e il tranquillo, molto family oriented. Il sesso? È importante, ma che stanchezza a volte… Skyler dorme in camera sua ma sale e scende dal lettino e spesso si intrufola tra me e Brian. La mia vita è cambiata, anche il sesso. La vita è piena di cose, non solo l’attrazione sessuale.“