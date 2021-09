In seguito a un contrattempo in Autostrada, Roberto Mancini si scaglia contro la situazione delle strade in Italia su Instagram.

Dopo il trionfo della Nazionale contro la Lituania, di ritorno in macchina il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, ha avuto un piccolo contrattempo in autostrada. Con rabbia e incredulità, l’allenatore si sfoga sull’accaduto con delle storie Instagram per documentare il tutto in tempo reale.

Roberto Mancini si scaglia contro le Autostrade e riprende tutto sui social

“Queste sono le autostrade italiane. Arrivi a mezzanotte dalla A7 e allo svincolo per l’A26 trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi. Vergogna“. Queste le parole del c.t. Roberto Mancini, che sull’autostrada Milano-Genova non è riuscito a proseguire subito. Non sono mancate parola forti nella story Instagram che lo vede non poco alterato per l’accaduto. Il Mancio si è consolato almeno con il pokerissimo inflitto dai suoi ragazzi alla Litunia nella sfida di qualificazione al Mondiale.

