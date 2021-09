L’ex gieffino, Andrea Zenga, è tornato a Milano e si mostra sensuale nel suo primo scatto di ritorno a casa, Stefania Orlando non se lo lascia sfuggire.

L’ex gieffino Andrea Zenga si mostra in tutta la sensualità su Instagram e tra le tante fan ne spunta una che è sorprendente. Stefania Orlando sembra apprezzare molto il suo ex coinquilino del GF Vip e non intende farne un mistero.

Andrea Zenga posta una foto su Instagram e la Orlando apprezza molto il suo fisico

Di ritorno a Milano, dopo aver trascorso delle vacanze estive da sogno con la sua Rosalinda, Andrea Zenga posta una foto che fa impazzire il web, compresa Stefania Orlando. A petto nudo, dominali scolpiti e una tenuta sportiva l’ex gieffino scrive: “Back in town❗️non ho nessuna caption per questa foto e non mi va di andarla a cercare su “aforismi.it”, la Orlando non si lascia sfuggire la foto e commenta taggando la Adua: “No vabbè @adua.del.vesco per favore intervieni, non può uscirsene con queste foto, qui ci sono donne impazzite”. Che sia un simpatico post è evidente, ma sicuramente la bella conduttrice di uomini se ne intende.