Una grande perdita ha colpito Giulia Salemi, lo zio muore per un arresto cardiaco dopo aver contratto il Covid-19.

Una tragedia per l’ex gieffina Giulia Salemi e la madre Fariba Tehrani che perdono rispettivamente zio e fratello in modo improvviso. Abolhamid fratello minore dell’ex naufraga Fariba è morto in mattinata, l’annuncio su Instagram e il dolore della sua famiglia.

Abolhamid muore in mattinata: l’annuncio su Instagram

Abolhamid, zio di Giulia Salemi e fratello di Fariba Tehrani, si è spento questa mattina in seguito ad un arresto cardiaco. Dalle prime indiscrezioni, sembra che la causa della morte sia legata al Covid-19, nonostante il fratello di Fariba abbia fatto da poco il vaccino. L’ex naufraga lo ha da poco annunciato sui social mostrando una foto di suo fratello da giovane e spiegando le motivazioni del suo malore: ” È MORTO MIO FRATELLO ABDOLHAMID😭😭😭 AVEVA FATTO IL VACINO DUE MESI FA! HA PRESO LO STESSO COVID”. Non è mancato il commento di Giulia Salemi che scrive: “La vita è ingiusta”.