Sembra che l’antipatia tra Can e Luca fossero solo ipotesi non veritiere, infatti i due compaiono insieme in una foto che smentisce tutto.

Negli ultimi mesi, sono circolate indiscrezioni secondo cui tra Can Yaman e il collega Luca Argentero non scorresse buon sangue. Entrambi impegnati nelle riprese del ramake di Sandokan, i due sembrano aver smentito ampiamente questo gossip, con una foto che mette a tacere ogni dubbio.

La foto tra Can Yaman e Luca Argentero smentisce le “vociferate” tensioni tra i due

Molto probabilmente per una competizione sul lavoro, o per delle voci su un presunto mancato saluto tra i due, sul web si parla di “tensioni” tra Can Yaman e Luca Argentero. Proprio quest’ultimo nelle ultime ore, ha postato una foto che lo ritrae sorridente e felice con i due colleghi Can e Raoul Bova. Sul post si legge: “C’erano un torinese, un romano e un turco-romano…” Sembra proprio che fra i due regni la pace e che anzi ci sia una bella intesa.