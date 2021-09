Certo è insolito che Pierpaolo passi così poco tempo sui social, ma in realtà c’è una ragione e si chiama Tale e Quale Show.

Negli ultimi giorni, in molti hanno notato che l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli risulta poco presente sui social. Il motivo lo chiarisce lui stesso in una storia su Instagram rivolta alle molte domande e dubbi dei follower. La ragione sarebbe Tale e Quale Show, a cui Pretelli parteciperà dal 17 settembre.

Pierpaolo Pretelli in ansia per Tale e Quale Show: “Sto studiando tantissimo”

In una storia su Instagram, l’ex Velino Pierpaolo saluta i fan, questa volta con aria più preoccupata e un’espressione molto diversa: “Sto vivendo un mix di emozioni, tra adrenalina ansia tanta energia per Tale e Quale che sta per partire”. Dunque, sarebbe questo il motivo della sua assenza, l’ex gieffino è intento a prepararsi per i personaggi che dovrà interpretare nel talent show, condotto da Carlo Conti. Questo non solo lo sta portando a studiare molto ma ad avere anche una certa dose di ansia per l’inizio di questa nuova esperienza.