Stefania Orlando rivela aspettative, paure e ansie legate a Tale e Quale Show di cui sarà una concorrente insieme a Pierpaolo Pretelli.

Stefania Orlando, ex concorrente del Grande Fratello Vip insieme a Pierpaolo Pretelli, sarà la nuova concorrente di Tale e Quale Show. Nel programma condotto da Carlo Conti e in onda su Rai 1, l’ex gieffina dovrà tirare fuori le unghie e sfidare tutti i suoi avversari con il maggior talento possibile. Su Mio, parla di quale sono le sue paure e le sue speranze per lo show.

Stefania Orlando pensa di vincere? “No, assolutamente! Temo la competizione”

Dopo aver fatto un percorso invidiabile nella casa più spiata d’Italia, adesso Stefania è pronta per affrontare questa nuova sfida televisiva, arricchendo la sua carriera. Nonostante la sua determinazione, la bella Stefania non è così tranquilla come sembra e alla domanda se pensa di vincere risponde: “No, assolutamente! Non ho mai fatto nemmeno un concorso nella mia vita perché ho sempre temuto la competizione: mi sono sempre ritenuta inferiore agli altri. Vincere no, convincere sì: aspiro a fare bella figura.” Magari non sarà certa di vincere, ma l’ex gieffina è comunque entusiasta di vivere questa nuova esperienza con un conduttore come Conti: “Sono molto felice, Carlo l’ho sempre stimato: è un grande professionista, estremamente simpatico, serio“.