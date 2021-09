Dopo aver sfilato sul red carpet della Mostra di Venezia, l’influencer è stata attaccata e insultata per il suo corpo, la sua replica è di esempio.

Conosciuta a Uomini e Donne, l’influencer Nilufar Addati è stata vittima di body shaming da parte di alcuni hater. Qualche giorno fa, la bella corteggiatrice ha sfilato sul red carpet della Mostra di Venezia e dopo poco è stata sommersa dai commenti negativi sul suo corpo. La Addatti non ci sta e su Instagram si sfoga con una dura replica.

Non è la prima e non sarà neanche l’ultima, ultimamente il fenomeno del body shaming sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti. Questa volta, nel mirino è finita la giovane influencer Nulufar Addati che qualche giorno fa aveva esibito un bellissimo abito a sirena alla Mostra di Venezia. Da quel momento sono arrivati commenti negativi sul suo corpo e la Addati ha deciso di replicare duramente sui social in un post.

“Ormai è da un po’ che faccio questo lavoro, all’inizio, con non poche difficoltà ho dovuto imparare a filtrare la valanga di commenti che arrivavano. Riflettevo sul fatto che dopo un po’, ai complimenti ci si “abitua”, alle critiche, sopratutto a quelle un po’ velenose, non ci si abitua mai. È triste, ma è così, almeno per me.

Continua sempre a sorprendermi la capacità che alcune persone hanno di sputarti addosso commenti indesiderati, non richiesti e fuori luogo. Sono una persona normale. Ho un corpo normale ed in quanto normale ha i suoi difetti, che cerco di accogliere senza odiarlo mai.”

Il messaggio continua con un buon esempio di maturità e di consapevolezza: “L’accettazione di se stessi e del proprio corpo non è una cosa scontata. Per nessuno, uomini o donne, giovani o adulti. Alla luce di questo rapporto così stretto ed intrecciato tra mente e corpo, tra forma fisica e salute mentale, nessuno dovrebbe mai permettersi, avere la presunzione o l’audacia di scrivere nero su bianco “sei ingrassata”, “quest’abito ti fa sembrare incinta”, “ma ti sei vista? Sei grassa”. Perché io faccio parte di quella categoria fortunata di persone che non sono mai cadute in un disturbo del comportamento alimentare, ma ne conosco, alcune persone anche molto vicine a me per una frase del genere non ingerirebbero carboidrati per settimane. Ecco, io mi impegnerò a disabituarmi ai complimenti, a sorprendermi ogni volta, voi nel frattempo, impegnatevi a diventare più empatici.”