Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno interrotto i loro rapporti, ma un gesto dell’ex velina mora ha riacceso le speranze dei fan.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia si sono riavvicinate? In queste ore un gesto fatto dall’ex velina mora ha riacceso le speranze dei fan che sperano di vedere lei e l’ex collega di nuovo amiche. La Canalis ha infatti condiviso nelle sue stories via social alcune foto del suo passato e in una di esse lei era ritratta proprio al fianco della famosa collega. L’accaduto nasconde un inatteso riavvicinamento tra le due?

Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis: il gesto per Maddalena Corvaglia

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno bruscamente interrotto il loro storico rapporto d’amicizia – sembra – a causa di una lite. L’ex velina mora in queste ore ha pubblicato una foto in cui è ritratta con la sua storica ex collega e in tanti sui social hanno sperato che il gesto possa nascondere un riavvicinamento tra le due.

Di recente Maddalena Corvaglia ha rilasciato un’intervista sulla sua lite con l’ex amica del cuore con cui, a quanto pare, non sarebbe stata intenzionata ad avere un chiarimento. Le due non hanno mai parlato apertamente dei motivi che le avrebbero condotte a prendere strade separate.

Riproduzione riservata © 2023 - DG